Bývalý demokratický kandidát na prezidenta USA Julián Castro, který odstoupil z klání minulý týden, vyjádřil svoji podporu Elizabeth Warrenové. Své voliče vyzval, aby dali hlas právě jí. (Axios)

Today I'm proud to endorse @ewarren for president.

Elizabeth and I share a vision of America where everyone counts. An America where people⁠—not the wealthy or well-connected⁠—are put first. I'm proud to join her in the fight for big, structural change. pic.twitter.com/xDvMEKqpF3

— Julián Castro (@JulianCastro) January 6, 2020