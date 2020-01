Pražský dopravní podnik vypsal veřejnou zakázku na první část trasy metra D. Úsek, který bude mít pouhé dvě stanice Pankrác a Olbrachtova, se má podle plánu začít stavět letos v létě. Kvůli složitým geologickým podmínkám a blízkosti trasy C, pod kterou tunel povede, počítá Praha s délkou výstavby 7,5 roku.

Předpokládaná cena zakázky je téměř 11 miliard korun bez DPH. Vítězná firma musí kromě tunelů vyrazit a postavit přestupní stanici Pankrác, napojení na trasu C a stanici Olbrachtova. Smlouvu s vítězem zakázky dopravní podnik plánuje podepsat do konce června.

Přestože se první cestující metrem svezou nejdříve za osm let, radní si pochvalují tempo příprav. „Odškrtáváme si úspěšně další a další úkoly na cestě k metru D. Jsem velmi rád, že příprava běží tak rychle. Při svém nástupu do funkce jsem jen snil o tom, že bychom za pouhý rok stihli podat žádost o stavební povolení a mít úspěšně zahájený geologický průzkum. Povedlo se. Teď máme vypsanou veřejnou zakázku, Dopravní podnik je připravený uzavřít smlouvu do konce června a v létě můžeme začít stavět,“ prohlásil pražský radní pro dopravu Adam Scheinherr (Praha sobě).

Podle generálního ředitele dopravního podniku Petra Witowského je metro D stavba, která bude sloužit stovkám milionů cestujících. „Proto máme zájem do tendru na výstavbu prvního a nejsložitějšího úseku metra D přilákat do Prahy co nejvíce renomovaných a zkušených společností se silným zázemím, které zde mohou využít znalosti ze svých doposud realizovaných obdobných projektů. Pevně věřím, že budeme moci v létě letošního roku navázat na probíhající geologický průzkum a zahájit samotnou výstavbu prvního úseku metra D,“ uvedl. (DPP)