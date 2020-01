Zimola rezignoval na pozici krajského šéfa ČSSD, funkce složili i další dva místopředsedové

„Po poměrně emotivní debatě o hnutí Změna a způsobu, jakým se odehrávala registrace tohoto hnutí, několik lidí z předsednictva vyvodilo svou odpovědnost a rezignovalo,“ řekla hejtmanka. Hnutí Změna 2020 si s dalšími kolegy ze strany nechal loni zaregistrovat Zimola.

Jedním z místopředsedů, který společně se Zimolou odstoupil, je starosta Jindřichova Hradce Stanislav Mrvka. „Ukázalo se, že spolupráce hnutí Změna 2020 a ČSSD v krajských volbách možná nebude, je to ze strany sociální demokracie,“ vysvětlil Mrvka.

„Berou to jako konkurenční projekt. My jsme to mysleli velmi dobře, že by to bylo jako společná kandidátka v Pardubickém kraji, protože by se na ni povedlo dostat nezávislé osobnosti, ale není o to zájem. Ale nakonec to vzali tak, že je to špatně a stranicky nesprávně,“ dodal Mrvka.

Podle místopředsedy strany Ondřeje Veselého si členové nové vedení krajské organizace zvolí na mimořádné konferenci 1. února. Veselý také příliš nesouhlasí s tím, že by ČSSD odmítla jít do společného projektu s hnutím Změna 2020. „Z diskuze jsem pochopil, že společná kandidátka s nutí Změna nebude,“ řekl Veselý. Podle něj tvůrci Změny, tedy Zimola a Mrvka řekli, že když se ze založení hnutí stala „taková kauza“ není již možné, že by šli do voleb společně.

Zimola i další dva místopředsedové zatím zůstávají členy strany. (red, ČTK)