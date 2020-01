Náčelník štábu australského letectva zveřejnil záběry z paluby jednoho z letounů nasazených v boji proti rozsáhlým požárům. Piloti létají v přízračné rudé mlze. Některé letouny s hasiči v obtížných podmínkách nemohly přistát. (The Aviationist)

Our people are highly trained & professional, but not always able to complete the mission on first try.

This video shows how heavy smoke from bushfires has prevented some C27J & C130J flights from reaching #Mallacoota & #Merimbula #AusAirForce #AustralianFires #YourADF pic.twitter.com/PhNjNIUVHf

