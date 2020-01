Ruská loď, která přepravuje zbraně do Sýrie, se porouchala v Bosporském průlivu. Lodi Orsk se porouchal jeden ze dvou dieselových motorů.

Back from Tartus Syria but broken down⚠️Engine failure: #ВМФ Project 745 BSF #ЧФ 145th Resue Ship Squad’s 1st group’s Sorum class rescue tug MB304 towed#ВМФ Project 1171 #ЧФ BSF 197th Assault Ship Brigade’s Tapir (NATO:Alligator) class LST Orsk through Bosphorus towards BlackSea pic.twitter.com/6fRo3o2ufI

— Yörük Işık (@YorukIsik) January 3, 2020