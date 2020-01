V první letošní aukci na rybím trhu v Tokiu byl vydražen tuňák za 1,8 milionu dolarů. Ryba vážila 276 kilogramů a získal ji Kiyoshi Kimura, vedoucí řetězce sushi restaurací Sushizanmai. (Reuters)

Tuna sells for $1.8 million in first Tokyo auction of 2020, second highest ever https://t.co/ql2BbUdQKP pic.twitter.com/8JNInovo3M

— Reuters (@Reuters) January 5, 2020