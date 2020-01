„Američané si neuvědomili, jak hrubou chybu učinili. Budou za to velmi trpět nejen dnes, ale i po další roky,“ řekl íránský prezident Hasan Rouhání při návštěvě rodiny zabitého generála Solejmáního. (DailyMail)

Qasem Soleimani’s daughter (sobbing): who is going to avenge my father’s blood?@HassanRouhani : we will, we will avenge his blood , you don’t worry via Farsnews pic.twitter.com/FG3bQmaXS3

— Fazel Hawramy (@FazelHawramy) January 4, 2020