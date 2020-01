Prezident Tanzánie John Magufuli vyzval k založení rezervací, zoo a ohrad po celé zemi. Chce tím pomoct k ochraně divokých zvířat a zachování přírody. (XinhuaNet)

Tanzanian President John Magufuli has urged to set up zoos across the east African nation as one way of conserving wildlife and preserving nature https://t.co/mx9X1XxEO1 pic.twitter.com/kCBagLZVEj

— China Xinhua News (@XHNews) January 4, 2020