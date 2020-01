Britská královská rodina zveřejnila novoroční snímek královny Alžběty II. a tří nástupců jejího trůnu: Charlese, prince z Walesu, Williama, vévody z Cambridge, a jeho syna prince George. Snímek pořídil Ranald Mackechnie v Buckinghamském paláci.

📸 To mark the start of a new decade, a portrait has been released of Her Majesty The Queen and Their Royal Highnesses The Prince of Wales, The Duke of Cambridge and Prince George.

The portrait was taken by Ranald Mackechnie in the Throne Room at Buckingham Palace. pic.twitter.com/ER5nqBMpz0

— The Royal Family (@RoyalFamily) January 3, 2020