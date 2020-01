Spojené státy měly jasné a jednoznačné zpravodajské informace o tom, že se íránský generál Kásem Solejmání chystal vést násilný boj proti USA . Prohlásil to amerického sboru náčelníků štábů Mark Milley.

Solejmání byl zabit při čtvrtečním americkém raketovém útoku v Bagdádu.

Milley řekl, že když se Spojené státy rozhodly k úderu, měly důkaz, že íránský generál plánuje významnou násilnou kampaň proti USA. Milley zároveň varoval, že přes Solejmáního likvidaci by se jeho plány stále mohly uskutečnit. „Je tu hrozba? To je zatraceně pravda, hrozba tu je. Ale my pracujeme na tom, abychom ji zmírnili,“ řekl Milley ve své kanceláři v Pentagonu skupině novinářů.

Ujistil také, že Spojené státy plně chápou strategické důsledky vyplývající z úderu proti Solejmánímu. Riziko nečinnosti však podle něj bylo větší než riziko, že jeho zabití dramaticky vystupňuje napětí s Teheránem. Íránský generál chystal „bezprostřední a hrozivé útoky“, řekl Milley s tím, že byl chycen při činu a zlikvidován. (ČTK)