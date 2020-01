Velení elitních íránských jednotek Kuds po zabitém Kásemovi Solejmáním převezme brigádní generál Esmáíl Kání. Kání předloni obvinil Washington, že zorganizoval teroristické útoky z 11. září, aby poškodil Blízký východ.

IRGC Quds force's new commander, General Esmail Qaani was in the 1990s (during the Afghan civil war) in charge of 'Fourth Ansar corps' of the Qods force, responsible for activities in Afghanistan & by extension Pakistan & central Asia.

