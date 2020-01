O kandidátce ČSSD v Jihočeském kraji se rozhodne na mimořádné konferenci v únoru. Bude se na ní řešit především možnost vstupu sociální demokracie na kandidátku hnutí Změna 2020. Někteří straníci se ale na to dívají dost skepticky.

Hnutí Změna 2020 již ministerstvo vnitra zaregistrovalo. Za petiční výbor podal žádost radní Týna nad Vltavou David Slepička, který byl v té době členem ČSSD. Ke konci loňského roku ale ze strany vystoupil, aby se mohl stát členem hnutí, jak řekl Deníku N.

Nyní se jedná o možné společné kandidátce se sociální demokracií. I proto, že hnutí bylo založeno na popud lídra jihočeské ČSSD a někdejšího místopředsedy strany Jiřího Zimoly. Ten pro Deník N uvedl, že kandidovat za sociální demokracii v krajských volbách určitě nebude. Nevyloučil, že by kandidoval za Změnu 2020.

Zároveň řekl, že jej mrzí, jak se k hnutí staví někteří jeho spolustraníci. Ti se podle něj vyjadřují pejorativně o starostech, které oslovil s žádostí o vstup na kandidátku. Žádná konkrétní jména ale uvést nechtěl.

Vše by se mělo rozhodnout 1. února na mimořádné krajské konferenci, jak řekl Deníku N místopředseda strany Ondřej Veselý. Sám by byl pro, aby jihočeská ČSSD možnou spolupráci se Změnou 2020 odmítla. Není si ale jistý, jak to vidí jeho další spolustraníci.