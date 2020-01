Při australských požárech zemřelo až půl miliardy zvířat. Oheň devastuje unikátní faunu i floru a může trvat desítky let, než se příroda zotaví. (AFP)

Nearly half a billion animals likely killed by fires in one Australian state alone.

Bushfires raging across the country are devastating unique flora and fauna and it could take decades for wildlife to recoverhttps://t.co/mVIq9RTyHZ pic.twitter.com/5aSLNEAXvJ

— AFP news agency (@AFP) January 3, 2020