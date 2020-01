Při americkém útoku v Bagdádu zemřel velitel íránských elitních jednotek

Informace o útoku, který ještě vyostřuje stávající konflikt mezi USA a Íránem, podaly obě strany, jak írácké Lidové mobilizační síly (PMF), tak americký Pentagon.

„Americké jednotky na pokyn prezidenta učinily obranný krok, aby ochránily americké občany v zahraničí, a zabily Kásima Sulejmáního. Cílem útoku bylo zamezit dalším plánovaným útokům ze strany Íránu,“ stojí v prohlášení amerického ministerstva obrany.

Podle zprávy Pentagonu generál Sulejmání „aktivně vyvíjel plány, jak zaútočit na americké diplomaty a irácké pracovníky po celém regionu. On a jeho jednotky Kuds byly zodpovědné za smrt stovek Američanů a pracovníků koaličních partnerů a za zranění tisíců dalších.“

Byl to právě Sulejmání, kdo podle Američanů stál za útokem na americkou ambasádu v Bagdádu tento týden i za raketovým útokem 27. prosince.

Do areálu mezinárodního letiště dopadly celkem tři rakety. Útok si vyžádal až devět mrtvých a několik zraněných, rakety dopadly nedaleko nákladního terminálu a zapálily několik automobilů.

Podle mluvčího PMF za útokem na bagdádské letiště stojí „američtí a izraelští nepřátelé“.

K PMF patří také proíránská skupina Katáib Hizballáh, která podle USA minulý pátek raketami zaútočila na iráckou základnu, na níž slouží i Američané a jeden z nich tam byl zabit. V neděli proto americká armáda zaútočila na pozice této skupiny v Iráku a 25 milicionářů zabila.

„Pravidla hry se změnila,“ konstatoval ministr obrany USA Mark Esper. „Íráčané tancují nadšeně v ulicích,“ sdělil ministr zahraničí USA Mike Pompeo. Prezident Trump se zatím k útoku nevyjádřil. Na svém twitterovém účtu pouze vyvěsil obrázek americké vlajky bez dalšího upřesnění.

Írán to podle dosavadních vyjádření vnímá jako vyhlášení války. „Ameriku čeká tvrdá pomsta,“ vyhlásil bývalý šéf íránských revolučních jednotek Mohsen Rezaei. „Generál Sulejmání se dnes stal mučedníkem za celoživotní džihád.“

Podle iráckých činitelů přijel Muhandis na bagdádské letiště v konvoji vozidel, aby uvítal Sulejmáního, který předtím přiletěl do Bagdádu z Libanonu nebo ze Sýrie.

Rakety explodovaly přesně v okamžiku, kdy šéf jednotek Kuds sestoupil ze schůdků letadla, aby se s Muhandisem a jeho lidmi přivítal. Všichni zahynuli. Tělo Sulejmáního bylo identifikováno jen podle prstenu.

Íránský nejvyšší lídr Chameneí vyhlásil tři dny státního smutku. „Vražda hlavního generála Sulejmáního zdvojnásobí motivaci odporu vůči Spojeným státům a Izraeli,“ prohlásil.

Postup americké vlády zpochybnil favorit prezidentských protikandidátů a bývalý viceprezident Joe Biden, podle kterého si Sulejmání za své útoky na americké občany zasloužil být spravedlivě potrestán.

„Pokud ale Pentagon říká, že chtěl zabránit dalším útokům na americké jednotky, tak se mu s největší pravděpodobností povedl pravý opak. Prezident Trump vhodil dynamit do sudu s prachem a měl by své kroky vysvětlit. Írán bezpochyby zareaguje odvetou a my tak stojíme na prahu zásadního konfliktu na Blízkém východě.“

Biden podle svých slov doufá, že Trumpova administrativa promyslela „druhé a třetí kolo důsledků“ svého útoku. „Oni ale zatím nepředvedli žádnou disciplínu ani dlouhodobou vizi a tady jde opravdu o hodně,“ uvedl Biden.

Na situaci okamžitě zareagovaly trhy. Cena ropy vzrostla o 3,22 procent (Brent), respektive o 3,12 procent (WTI). (Reuters, ČTK).