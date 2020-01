Český útočník David Pastrňák si díky gólu proti Buffalu upevnil své vedení mezi střelci celé NHL. Útočník Bostonu nastřílel v této sezoně už 29 branek, druhý Matthews má o tři zásahy méně. I díky jeho příspěvku porazil jeho tým Buffalo v nočním zápase 3:2 (NHL)

December 30, 2019