Ministryně spravedlnosti Marie Benešová (za ANO) dnes odmítla tvrzení, že účast soudce ve výběrových komisích na místa vedoucích státních zástupců může být protiústavní. Takový názor má vrchní státní zástupkyně Lenka Bradáčová, která to uvedla v rozhovoru pro dnešní Hospodářské noviny .

Složení výběrových komisí zavádí novela zákona o státním zastupitelství, kterou žalobci dlouhodobě kritizují.

„Už v minulosti rozhodoval Ústavní soud, že soudci by neměli působit v jakýchkoli tělesech, která nějakým způsobem zasahují do výkonné moci, kam spadá i státní zastupitelství. V tomto případě by soudce přitom spolupracoval na výběru představitelů exekutivy. Řeči o jejich nezávislosti v komisi považuji za zcela nepřiléhavé, protože soudci projeví svou nezávislost jedině v rozhodovacích procesech v rámci své působnosti. Dokonce se proto domnívám, že jejich účast v tomto tělese je protiústavní,“ uvedla mimo jiné Bradáčová.

Benešová to ale odmítá. „Namítám, že ten zákon procházel legslativní radou vlády, která právě posuzovala ústavnost toho zákona a neshledala tam nic protiústavního,“ řekla ministryně novinářům. Podotkla, že jednání s nejvyšším státním zástupcem Pavlem Zemanem dále pokračují. Dodala, že žalobcům nabízela jiné možnosti, například že místo soudce bude v komisi akademik. (ČTK)