Prezidentka Tchaj-wanu na tři dny přeruší volební kampaň kvůli čtvrteční tragické havárii vrtulníku, při níž zemřelo několik armádních špiček včetně náčelníka generálního štábu. Ostrov už 11. ledna čekají prezidentské a parlamentní volby.

Breaking News: Taiwan's Chief of General Staff among 8 dead in Black Hawk crash https://t.co/toVPxv2HsU pic.twitter.com/7CXcIXGIgj

— Taiwan News (@TaiwanNews886) January 2, 2020