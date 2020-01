Z hořícího pobřeží východní Austrálie prchají tisíce lidí. Hrozí extrémní nebezpečí, vláda vyhlásila stav nouze

Stav nouze začne platit zítra ráno v 8.00 východoaustralského času (dnešních 22.00 SEČ) a potrvá sedm dní, oznámila premiérka Nového Jižního Walesu Gladys Berejiklianová.

Mimořádné opatření úřadům umožní uzavírat silnice, provést nucené evakuace a „cokoli dalšího, co jako stát musíme podniknout, abychom naše obyvatele udrželi v bezpečí, stejně jako majetek“, cituje BBC Berejiklianovou.

Premiérka veřejnost ujistila, že „tato rozhodnutí nebereme na lehkou váhu, ale chceme se ujistit, že jsme přijali veškerá možná opatření a připravili se na sobotu, která může být hrozná“.

Varování před sobotou

Vláda totiž s odvoláním na odborníky předvídá, že v sobotu, tedy už pozítří, může situace být „nejméně tak špatná“ jako na včerejší Nový rok. Jen tento týden zahynulo v Novém Jižním Walesu nejméně sedm lidí, včetně dvou farmářů (otce se synem), kteří se před ohněm pokusili chránit svoji farmu, a osmadvacetiletého dobrovolného hasiče. Dalších sedmnáct lidí se pohřešuje.

Živel kromě toho zničil bezmála čtyři stovky budov a toto číslo patrně do konce týdne ještě vzroste.

Úřady také dnes vyzvaly k evakuaci z turisty oblíbeného pobřeží. „Rozsáhlé extrémní požární nebezpečí je předvídáno na jižní pobřeží na tuto sobotu 4. ledna 2020. Budou to nebezpečné podmínky, stejné jako na Nový rok, nebo ještě horší. Jestli jste na dovolené na pobřeží…, odjeďte před sobotou. Jestli tento víkend plánujete navštívit pobřeží, není to bezpečné,“ varuje vláda. Varování se týká asi 260 kilometrů dlouhé oblasti.

Tourist Leave Zone – South Coast Bush Fires

Dangerous conditions for holiday makers on the South Coast of NSW this weekend

With the widespread power and communications outages across the South Coast please share this information to as many affected people as possible. #nswrfs pic.twitter.com/JvbwrpC1fe

— NSW RFS (@NSWRFS) January 1, 2020