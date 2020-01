Tomáš Satoranský při nočním vítězství Chicago Bulls nad Atlantou zaznamenal nejlepší český bodový výkon v NBA. Celkem zaznamenal 27 bodů, své dosavadní i české maximum posunul o dva body.

Tomas @Satoransky brought it tonight, posting a career high 27 points, hitting 10 of his 13 shots (!!) and dishing out 8 dimes to lead the Bulls to a much-needed win in Atlanta. pic.twitter.com/BL3LGwnn9P

— Chicago Bulls (@chicagobulls) November 7, 2019