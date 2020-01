„Dlouhodobý růst musí být postavený na investicích, proto jsme sestavili Národní investiční plán. Představte si, že bych byl Harry Potter a měl kouzelnou hůlku a proměnil ty projekty ve skutečnost. Stali bychom se okamžitě druhým Švýcarskem,“ odkázal premiér na dokument, který představil v polovině prosince. Je to podle něj komplexní dílo, které shrnuje projekt Česka na dalších třicet let.

V reakci na kritiku opozice, že jeho plán je nereálný, vyzval občany, aby se také zapojili a posílali mu své tipy na investice. Letos podle něj začne fungovat Národní sportovní agentura, která bude transparentně financovat sportoviště a hřiště.

„V rámci Národního investičního plánu musíme věnovat patřičnou pozornost umění a kultuře,“ řekl Babiš. Důkazem podle něj je renovace Státní opery a Národního divadla.

Klíčovým podle něj bude nový stavební zákon. „Už je napsaný a příští rok to bude ve sněmovně asi nejzásadnější téma. Musí to být společná dohoda všech stran. Jeden úřad. Jedno razítko. To je to hlavní zaklínadlo,“ řekl Babiš.

Vláda podle něj vkládá peníze i do ozbrojených sil. „Investujeme do armády. Nechci jezdit vojákům říkat, jak jsme na ně hrdí a zároveň sledovat, jak létají ve starých ruských strojích. Nakupujeme nové izraelské radary a americké vrtulníky,“ uvedl také předseda vlády.

Češi jou podle jeho průzkumů na svoji vlast stále hrdější. „Do vás se naše vláda rozhodla investovat a vy nám to vracíte svoji důvěrou.“

„Za naší vlády převezme stát štafetu ekonomického růstu a bude více investovat do lidí,“ řekl Babiš. I letošní rozpočet podle něj pamatuje na růst důchodů. Popřál lidem, aby se měli ještě lépe.

Babiš se také dotknul tématu ochrany klimatu. „Vnímáte čím dál více dopady klimatické změny. Trápí nás sucho. Mně i mým kolegům záleží na naší planetě a přírodě. Snižujeme emise, investujeme do obnovitelných zdrojů. Hlavní je pro nás boj se suchem, voda je základ života,“ uvedl ve svém projevu premiér.