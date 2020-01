Tisíce obyvatel Hongkongu se několik hodin před příchodem Nového roku zapojily do lidského řetězu. Policie ho rozehnala. Protestující vyzývali k účasti na povolené demonstraci na Nový rok. Podle průzkumů podporuje protičínské protesty 59% obyvatel Hongkongu. (Reuters)

Part of the human chain along Nathan Road, complete with Pepe plush toys, Liberate #HongKong flag and plenty of flyers. And this is only warm-up for the major CHRF march tomorrow. pic.twitter.com/avQxbcKQyN

— Rachel Cheung (@rachel_cheung1) December 31, 2019