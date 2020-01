„Jsme v poločase budování svobodné demokratické společnosti, které potrvá šedesát let,“ řekl Vondráček s odkazem na sociologa Ralfa Dahrendorfa.

I předseda Sněmovny hovořil o globálním oteplování, podle něj je ale nutné to dělat tak, aby to bylo pro občany. „Nesmíme dopustit zničení průmyslu, které by je připravilo o práci,“ uvedl Vondráček. Vadí mu, že by se kvůli snížení uhlíkové stopy neměly rodit děti.

Jednou z hrozeb v roce 2020 podle něj bude nelegální migrace. Řešením je podle něj obrana hranic Evropy, boj s pašeráky a celkově řešení problémů s migrací mimo Evropskou unii. Vyzval také občany, aby šli ke krajským volbám.

Hovořil také o demonstracích proti premiérovi Andreji Babišovi (ANO). Neměly by se podle něj podceňovat ani přeceňovat. Protesty podle něj patří ke svobodné společnosti.

„Právo shromažďovací patří k jednomu z práv, které jsme získali v roce 1989, to samé ale platí i o svobodných volbách, v kterých se skutečně rozhoduje. Ne, na ulici, ne, udáváním do Bruselu, ne, nepodloženými ústavními žalobami. Už Jan Hus říkal, pravdy každému přejte. Menšina má právo vyjádřit svůj názor a většina vládne,“ shrnul Vondráček.

Popřál lidem pravdu a individualitu. Lidé by se podle něj neměli nálepkovat a označovat za nepřítele. Česko by mělo být podle něj navenek jednotné. „Hádejme se doma, v hospodě, kavárně, ale v Evropě a ve světě buďme jedním národem, který táhne za jeden provaz,“ řekl Vondráček.

Poradil lidem, aby se nenechali rozhádat jinými politickými názory, trolly, kteří šíří nenávist a lži, a „aby nenechali internet a jeho sprostotu vyhřeznout na ulici“. Dodal, že lidé by měli respektovat rozhodnutí justice.

Na závěr doporučil lidem, aby na sebe byli hrdí. „Přál bych si, aby se rok 2020 stal rokem boje proti hlouposti a nenávisti. Jak nejlépe bojovat s hloupostí a nenávistí? Přece typickým českým způsobem humorem. Ten je naším největším národním bohatstvím. Určitě větším než lithium. Mohli bychom ho i vyvážet,“ řekl Vondráček.