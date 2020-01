V roce 2020 budou po celém světě dokončeny budovy, které mají potenciál redefinovat, jak lidé vnímají stavby. Stanice CNN vybrala ty nejpřekvapivější z nich.

The most anticipated buildings set to shape the world in 2020 https://t.co/4CIR6gaIvv pic.twitter.com/leJH4NDDhw

— CNN (@CNN) January 1, 2020