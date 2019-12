Obnovení tramvajové trati v horní části pražského Václavského náměstí čelí zásadní překážce. Stávající stropní desky stanice metra Muzeum, nad kterou by měly tramvaje jezdit, by zátěž neunesly. Návrat tramvají je přesto možný, pokud by došlo k zesílení stropu. (E15)