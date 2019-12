Silvestrovské oslavy právě vrcholí půlnocí mimo jiné v Pekingu, Singapuru, Manile nebo Hongkongu. Tamní úřady poprvé po mnoha letech kvůli protestům z bezpečnostních důvodů zrušily tradiční ohňostroj.

Hong Kong welcomes in the #2020NewYear as protests continue https://t.co/nVGdY0VNxM

— Reuters (@Reuters) December 31, 2019