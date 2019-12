Prezident USA Donald Trump obvinil Irán ze zorganizování demonstrace a útoku Iráčanů na americkou ambasádu v Bagdádu. „Budou (Íránci) se z toho zodpovídat,“ uvedl na svém twitterovém účtu. „Očekáváme, že Irák k ochraně ambasády použije své jednotky,“ doplnil.

Iran killed an American contractor, wounding many. We strongly responded, and always will. Now Iran is orchestrating an attack on the U.S. Embassy in Iraq. They will be held fully responsible. In addition, we expect Iraq to use its forces to protect the Embassy, and so notified!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 31, 2019