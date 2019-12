Ve věku 86 let zemřel americký průmyslový designér a výtvarník Syd Mead. Jeho dílem jsou mimo jiné i futuristické výtvarné návrhy k filmům Tron či Blade Runner. (Cartoonbrew)

The Great Syd Mead passed away.

Without him, the visual language of science fiction wouldn't have been the same. Here, his vision for the streets of Blade Runner. pic.twitter.com/sDENt67w8z

— Tim Soret (@timsoret) December 30, 2019