Proti iráckým demonstrantům byl použit slzný plyn, poté co se vlámali do budovy americké ambasády v Bagdádu. Zaměstnanci včetně velvyslance museli být evakuováni. V okolí budovy jsou slyšet výstřely a sirény. (AP, AFP)

#BREAKING Tear gas fired to push Iraq protesters back from US embassy: AFP pic.twitter.com/6A08Krhooq

— AFP news agency (@AFP) December 31, 2019