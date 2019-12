Litevce pohoršila čínská turistka, která ze slavné Hory křížů odstranila kříž s nápisem podporujícím protivládní demonstrace v Hongkongu. Poutní místo sloužilo nejen věřícím, ale i jako symbol odporu proti Sovětům. (iDnes)

Some Chinese vandalized crosses placed by Hong Kongers on Hill of Crosses in #Lithuania while laughing:

"It's written 'Liberate Hong Kong, Revolution of our time'"

"Just throw it there. Get lost!"

"We've done a good thing today. Our Motherland is great!"pic.twitter.com/c4LTmo2BWw

