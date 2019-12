Vražda Jána Kuciaka byl zlom, říká redaktorka Denníku N Monika Tódová, která odkrývala kauzu Kočner. „Velice jsem si přála, aby to nebyl Kočner, protože by to znamenalo, že i já jsem byla ohrožená a mohla jsem být na místě Kuciaka.“ (Denník N)