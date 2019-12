Čína dnes úspěšně vypustila kosmickou raketu Dlouhý pochod 5 (Čchang-čeng-5, CZ-5), kterou odborníci kvůli nosnosti nákladu přirovnávají k americkým nosičům Delta IV Heavy a Falcon 9 či k ruským raketám Proton-M.

Liftoff of the Long March 5 rocket from China’s newest spaceport on Hainan Island, beginning a crucial test flight to pave the way for a Chinese space station and future robotic missions to the moon and Mars. https://t.co/nZTehqozYO pic.twitter.com/75mXKqhb09

— Spaceflight Now (@SpaceflightNow) December 27, 2019