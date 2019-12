Američané porazili na MS hokejistů do 20 let v Ostravě tým Ruska 3:1 a se šesti body vedou skupinu B. Rusové mají stejně jako Německo, Česko a Kanada tři body. Ze skupiny A spolu s úřadujícími šampiony Finy postoupili do čtvrtfinále Švédové, Švýcaři a Slováci. (iDnes)