Zemřel skotský spisovatel Alasdair Gray. Autorovi slavného románu Lanark bylo 85 let. Lanark je apokalyptická vize považovaná za novodobou klasiku skotské literatury. Vyšla v roce 1981, česky 2002.

We’re deeply saddened to announce that the beloved writer and artist Alasdair Gray has died, aged 85. https://t.co/SCqh2ciiux pic.twitter.com/cThqEzhkQl

— Canongate (@canongatebooks) December 29, 2019