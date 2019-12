Letecká společnost Qatar Airways převzala v minulých dnech první čtyři Boeingy 787-9 a odletěla s nimi ze Seattlu do Dauhá. Krátce po příletu do katarského hlavního města se ale opět prázdné boeingy vydaly zpět do USA, aby se v nich dodělal interiér.

To vše v době, kdy čím dál častěji zástupci leteckého průmyslu a aerolinek mluví o tom, jak je pro ně důležité snižovat emise. (Zdopravy)