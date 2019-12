Vystřižení scény z kanadské verze filmu Sám doma 2, kde krátce vystupuje Donald Trump, nebylo nařízeno premiérem Justinem Trudeauem. Vyplývá to z vyjádření kanadské televizní stanice CBC, podle níž se tak stalo při krácení délky snímku.

I guess Justin T doesn’t much like my making him pay up on NATO or Trade! https://t.co/sndS7YvIGR

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 27, 2019