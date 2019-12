Ikonické stromy Joshua v Národním parku Joshua Tree pokryl sníh. Je to výjimečná podívaná, protože park leží ve státě Kalifornie na území, které je pouští. (Reuters)

The iconic Joshua trees were seen covered in snow at the Joshua Tree National Park pic.twitter.com/piiYI1Bzrv

— Reuters (@Reuters) December 27, 2019