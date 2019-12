Policista v Hongkongu vytáhl střelnou zbraň na demonstranty. Ti se sešli na podporu v Číně pronásledovaných Ujgurů. Protivládní demonstrace v regionu probíhají několik měsíců. (SCMP)

A Hong Kong officer pulled out his gun and pointed it at a group of protesters in Central as police came under attack.

Video: SCMP/Phila Siu pic.twitter.com/HJLCJA6wXx

— SCMP Hong Kong (@SCMPHongKong) December 22, 2019