V úvodu svého projevu uvedl, že Česko je úspěšná země, zmínil nejnižší míru nezaměstnanosti v Evropské unii, růst průměrné mzdy i starobních důchodů. To jsou podle jeho slov úspěchy, ze kterých se můžeme společně radovat.

Pokud jde o problémy, Česko podle jeho názoru trápí vleklé soudní i stavební řízení či pomalost výstavby dopravní infrastruktury. Vládu pochválil za předložení Národního investičního plánu. „Trochu mě jenom zamrzelo, že výstavba nových jaderných bloků je v tomto plánu poněkud zpožděná,“ uvedl k tomu prezident.

Problém příštích let, který naši zemi čeká, souvisí podle prezidenta s klimatickými změnami. Tato debata se ale podle jeho názoru stala novým náboženstvím. „Dovolte mi proto, abych byl kacířem,“ řekl s tím, že již miliony let se na planetě střídají teplá a chladná období.

„Nejsem si jist, zda rozhodujícím faktorem globálního oteplení je právě lidská činnost, a nikoli přírodní zákony, pohyb zemské osy a další kosmické vlivy,“ prohlásil prezident Zeman. Obnovitelné zdroje budeme podle jeho slov vždy muset zálohovat klasickými elektrárnami. Z obnovitelných zdrojů a jejich dotací podle Zemana profitují hlavně podnikatelé, které nazývá „solárními barony“.

Podle prezidenta produkuje Evropská unie devět procent světových emisí, zbylých 91 procent USA, Rusko, Čína, Brazílie, Indie a další země. „A mohlo by se teoreticky stát, že průmysl by se přestěhoval za levnější energií do těchto zemí a z Evropské unie by se stal ekologický skanzen s nižší životní úrovní obyvatel,“ uvedl. Pokud jde o demonstrace za klima, kterých se podle jeho slov účastní středoškoláci, vyzval je, aby protestovali v sobotu a v pátek chodili do školy.

Při té příležitosti se též zmínil o demonstracích požadujících demisi premiéra Babiše. Komentoval je slovy, že v parlamentní demokracii, kterou jsme, premiéři přicházejí a odcházejí na základě výsledků svobodných voleb. Diskuse, kde se střetávají různé názory, je podle Zemana správná, ale „ti, kdo na sociálních sítích nadávají, aniž by měli argumenty, nejsou partnery pro tuto diskusi,“ řekl.

V závěru pak prezident svým občanům popřál bolest. „Ale víte jakou bolest? Takovou bolest, o které mluvil Tomáš Masaryk, když řekl: ‚Myšlení bolí.‘ Chtěl bych vám popřát, abyste i nadále byli svobodnými osobnostmi, které si vytvářejí svůj vlastní názor a nenechají se nikým manipulovat,“ vysvětlil Zeman a popřál lidem zdraví a radost ze života.