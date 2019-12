Spisovatel Ari Behn, bývalý manžel norské princezny Märthy Louise, spáchal sebevraždu. Bylo mu 47 let. S Märthou Louise se oženil v katedrále Nidaros Cathedral ve městě Trondheim v roce 2002. Měli spolu tři dcery, rozvedli se v roce 2017.

The writer Ari Behn, former husband of Princess Märtha Louise of Norway, has commited suicide. He was 47.

He married Märtha Louise in Nidaros Cathedral in Trondheim in 2002. The couple had three daughters, but divorced in 2017. 📷 Frode Hansen. pic.twitter.com/K17CMWJrJQ

