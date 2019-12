Vůbec první vánoční pohlednice, která byla kdy vytištěna, pochází z roku 1843. Je na ní rodina se sklenicí vína a vzkaz: krásné Vánoce a Šťastný nový rok! Poslal ji syn rodičům a nyní je k vidění v muzeu Charlese Dickense v Londýně. (Reuters)

Credited as the world's first commercially produced Christmas card, produced in London (1843). pic.twitter.com/dzbNrRET69

