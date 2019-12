Podle mluvčího tureckého prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana vyjednavači Moskvu vyzvali, aby vyvinula tlak na syrský režim prezidenta Bašára Asada a zajistila v provincii Idlib nové příměří.

Letecké údery zasáhly dnes oblast na předměstí města Sarákib na jihu provincie Idlib, kde našlo přístřeší množství uprchlíků z jiných míst Sýrie. Schovávali se v místní škole i jejím okolí.

Idlib je poslední provincií, kde mají značnou část území pod kontrolou odpůrci vlády prezidenta Asada. Syrská armáda podporovaná ruským letectvem tam proti nim vede ofenzivu. SOHR situaci v Sýrii sleduje z Británie a tvrdí, že má v terénu své informátory.

Syrští vojáci od minulého čtvrtka zintenzivnili své operace a získali kontrolu nad 46 vesnicemi v oblasti, uvedla organizace SOHR. Nyní se přibližují ke klíčovému městu na jihu Idlibu. „Syrští vojáci se nyní nacházejí čtyři kilometry od Maara an-Numán,“ řekl agentuře AFP šéf SOHR Ramí Abdar Rahmán.

O situaci v provincii Idlib od pondělí jednala v Moskvě turecká delegace. „Bombardování musí okamžitě přestat, aby mohlo nastat nové příměří. To je to hlavní, co od ruské strany očekáváme,“ řekl dnes po návratu delegace do Ankary Ibrahim Kalin, mluvčí prezidenta Erdogana. „Očekávám, že (Rusko) vyvine v příštích 24 hodinách tlak na (syrský) režim, aby zanechal útoků v Idlibu,“ dodal Kalin. Poslední příměří v provincii na severozápadě Sýrie bylo sjednáno v srpnu. Navzdory němu ale v posledních týdnech boje opět zesílily.

V Idlibu, který je domovem tří milionů civilistů, dominují bojovníci napojení na mezinárodní teroristickou síť Al-Káida. Syrská armáda a její spojenci o provincii začali bojovat v dubnu. Syrský režim nyní kontroluje asi 70 procent území Sýrie, uvedla AFP.

OSN varovala, že situace v blízkosti syrské hranice s Tureckem se může s pokračováním bojů proměnit v humanitární katastrofu. Právě přílivu uprchlíků z Idlibu se Turecko obává. V neděli prezident Erdogan prohlásil, že kvůli bojům v severosyrské provincii k turecké hranici nyní směřuje asi 80.000 lidí. (ČTK)