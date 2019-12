Britský premiér Boris Johnson ve svém vánočním proslovu poděkoval zaměstnancům ve zdravotnictví, sloužícím vojákům a připomněl křesťany, kteří jsou za svou víru perzekvovaní a Vánoce tak prožívají tajně či například v cele.

British Prime Minister Boris Johnson singled out the NHS, the police, military staff and Christians for praise in his Christmas message pic.twitter.com/qiW5hjS09r

