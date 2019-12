Vánoční kapr způsobil na Českolipsku havárii. Dvaašedesátiletá utrpěla středně těžké poranění. Na webu policie o tom informovala policejní mluvčí Ivana Baláková.

Vánočního kapra si vezla řidička na Českolipsku v igelitové tašce uložené do lavoru na sedačce svého vozu. Kapr jí ale skočil do klína a šokovaná žena v tu chvíli ztratila kontrolu nad řízením a vyjela do prostisměru, kde srazila dopravní značku a nabourala do betonového sloupu. pic.twitter.com/FtrvexH4JD

