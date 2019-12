Jeřáb, který se zhroutil do moře u ostrova San Cristóbal souostroví Galapágy, zničil nádrž s více než dvěma tisíci litrů ropy. Ekvádorské úřady vyhlásily ekologickou pohotovost a zahájily vyšetřování, protože jde o chráněnou přírodní destinaci. (NY Times)

This is the moment a crane tipped over and smashed into a barge off the Galápagos Islands, spilling 600 gallons of diesel and prompting an emergency cleanup in one of the world’s most revered natural destinations.

