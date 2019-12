Mlha a námraza na dálnici v americkém státě Virginia způsobila hromadnou kolizi 63 aut. Na místě zůstalo nejméně 35 zraněných. Místní policie musela dálnici uzavřít. (Reuters)

Fog and icy conditions were present on a Virginia highway where 35 people were injured in a 63-vehicle pileup, police said https://t.co/CbhhyFCpcv pic.twitter.com/KdXi1Tn5U4

