Trump odmítl žádost OSN, aby vraždu novináře Chášukdžího vyšetřila FBI. Řekl, že už to „hluboce“ vyšetřovali „všichni“. A naznačil, že by to ohrozilo vojenský obchod se Saúdskou Arábií. Ta podle něj není horší než zbytek „krutého a nebezpečného“ Blízkého východu. (SCMP)