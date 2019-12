Policisté objevili na odpočívadle Donautal-Ost poblíž bavorského Pasova v chladírenském voze jedenáct Afghánců ve věku 14 až 31 let . Do tureckého kamionu převážejícího ovoce se ukryli zřejmě v Srbsku, aniž by o tom řidič tušil. (DW)