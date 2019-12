Byla pět let přechodnou pěstounkou, postarala se o několik miminek, která se buďto vrátila k biologickým rodičům, nebo byla adoptována. Fungovalo by to tak dál, kdyby Marcela Tobiášová do pěstounské péče nevzala dvě romské děti, sourozence Samuela a Hanu. Nikdo je po roce nechtěl a nebylo je ani kam vrátit.