Ruský prezident Vladimir Putin v roli strojvedoucího otevřel provoz na železničním mostu vedoucím z ruského území přímo na okupovaný ukrajinský Krym. Ten Rusko zabralo na jaře 2014. „Je to o hodně měkčí než v autě,“ komentoval Putin první dojmy z cesty. Vlak dosáhl rychlosti 80 kilometrů za hodinu. Vlaky budou jezdit na poloostrov z Moskvy i Petrohradu. (RT)

Putin is opening the Crimea Bridge to rail traffic in person, like he opened the road last year.

Asked to name the ‘event of 2019’ for Russia, Kremlin spokesman Peskov recently named this.

Tells you a lot about Russia today. pic.twitter.com/Y3EeqWGwvB

