KLDR oznámila úspěch dalšího „zásadního testu“. Co na satelitní základně Sohä ozkoušela, zatím neupřesnila, podle severokorejské agentury KCNA tím však upevnila jaderné odstrašení.

NEW: Full statement by #NorthKorea's Academy of Defense Science on a second "crucial test" at the Sohae Satellite Launching Ground. Interestingly, a length for the test is given (22:41 to 22:48 on Dec. 13, 2019). pic.twitter.com/IY0fw8MOcl

— Ankit Panda (@nktpnd) December 14, 2019